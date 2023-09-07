Собирался ехать в Россию: Коноплянка мог стать динамовцем, если бы не возрастные махинации

Появились новые детали футбольной жизни Евгения Коноплянки, когда он только начинал путь к своей звездной карьере. Футболист мог подписать контракт с киевским "Динамо", но этот переход сорвали неправдивые данные.

Бывший тренер ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского Сергей Величко рассказал интересные детали из футбольного прошлого Евгения Коноплянки. Оказалось, что левый вингер мог не стать днепрянином.

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Величко: Они сказали, что собираются в Москву, будь то Спартак или еще куда-то.

В юности футболиста звали в киевское "Динамо". Однако с переездом в столицу Украины не сложилось. Величко назвал шокирующую причину сорванного перехода.

Мужчина вспомнил турнир в Александрии, куда он возил команду футболистов 1990 года. В это время он и заметил талантливого тогда еще футболиста крапивнического Олимпика Коноплянку. На соревнованиях Евгений отметился своей скоростью, ударом и видением поля. Эти сильные стороны Коно привлекли внимание Величко.

Бывший наставник ДЮФШ киевского гранда признался, что получил отказ от родителей футболиста, начавших говорить об отъезде в московский Спартак.

Я его пригласил в Динамо, но родители не захотели уходить. Они сказали, что собираются в Москву, будь то Спартак или еще куда-то… Однако потом, когда прошло время и он оказался в заявке Днепра, я увидел, что он на самом деле не 1990 года рождения. Тогда я понял, почему на самом деле его родители отказались,

– рассказал Величко.

Интересно, что Коноплянка родился 29 сентября 1989, а играл тогда за команду футболистов 1990 года рождения. В этом турнире Евгений стал "жертвой" возрастных махинаций юношеского футбола.