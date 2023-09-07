Колишній тренер ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського Сергій Величко розповів цікаві деталі з футбольного минулого Євгена Коноплянки. Виявилось, що лівий вінгер міг не стати дніпрянином.

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Величко: Вони сказали, що збираються у Москву, чи то в Спартак, чи ще кудись

У юності футболіста кликали у київське Динамо. Однак із переїздом у столицю України не склалось. Величко назвав шокуючу причину зірваного переходу.

Чоловік пригадав турнір в Олександрії, куди він возив команду футболістів 1990-го року. Саме тоді він і помітив талановитого тоді ще футболіста кропивницького Олімпіка Коноплянку. На тих змаганнях Євген відзначився своєю швидкістю, ударом та бачення поля. Ці сильні сторони Коно привернули увагу Величка.

Колишній наставник ДЮФШ київського гранда зізнався, що отримав відмову від батьків футболіста, які почали говорити про від’їзд у московський Спартак.

Я його й запросив до Динамо, але батьки не захотіли йти. Вони сказали, що збираються у Москву, чи то в Спартак, чи ще кудись… Проте потім, коли пройшов час і він опинився у заявці Дніпра, я побачив, що він насправді не 1990 року народження. Тоді я й зрозумів, чому насправді його батьки відмовилися,

– розповів Величко.

Цікаво, що Коноплянка народився 29 вересня 1989 року, а грав тоді за команду футболістів 1990-го року народження. У тому турнірі Євген став “жертвою” вікових махінацій юнацького футболу.