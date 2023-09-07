Бывший тренер ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского Сергей Величко рассказал интересные детали из футбольного прошлого Евгения Коноплянки. Оказалось, что левый вингер мог не стать днепрянином.
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Величко: Они сказали, что собираются в Москву, будь то Спартак или еще куда-то.
В юности футболиста звали в киевское "Динамо". Однако с переездом в столицу Украины не сложилось. Величко назвал шокирующую причину сорванного перехода.
Мужчина вспомнил турнир в Александрии, куда он возил команду футболистов 1990 года. В это время он и заметил талантливого тогда еще футболиста крапивнического Олимпика Коноплянку. На соревнованиях Евгений отметился своей скоростью, ударом и видением поля. Эти сильные стороны Коно привлекли внимание Величко.
Бывший наставник ДЮФШ киевского гранда признался, что получил отказ от родителей футболиста, начавших говорить об отъезде в московский Спартак.
Я его пригласил в Динамо, но родители не захотели уходить. Они сказали, что собираются в Москву, будь то Спартак или еще куда-то… Однако потом, когда прошло время и он оказался в заявке Днепра, я увидел, что он на самом деле не 1990 года рождения. Тогда я понял, почему на самом деле его родители отказались,
– рассказал Величко.
Интересно, что Коноплянка родился 29 сентября 1989, а играл тогда за команду футболистов 1990 года рождения. В этом турнире Евгений стал "жертвой" возрастных махинаций юношеского футбола.
- Отметим, что летом 2006-го Коноплянка перешел из Днепра U-16 во вторую команду Днепра. А уже два года спустя стал футболистом первой команды днепрян.
- Днепру Коноплянка отдал 7 лет, за которые отыграл 207 матчей (больше всего в карьере), в которых отличился 43 голами и 37 ассистами.
- После чего в 2015 поехал играть в Европу, подписав контракт с Севилией. Дальше в его карьере были Шальке, Шахтер и Краковия. Ни в одном из них так и не смог проявить себя и показать все свои футбольные скилы, как это делал Евгений в Днепре.
- 25 июля 2023 стал футболистом румынского ЧФР. В текущем сезоне провел 2 матча (суммарно скудные 19 минут), в которых не отличался результативными действиями.