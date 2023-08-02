Заинтересованным в интересах Евгения Коноплянки клубом был Ордабас. Казахстанская команда решила несколько украинизировать свой состав.

К теме Лучший трансфер Румынии: владелец ЧФР в восторге от уровня Коноплянки

Не захотел играть рядом с земляками

Клуб уже приобрел двух украинских футболистов, ранее выступавших за национальную сборную – Евгения Макаренко и Артема Беседина.

Ордабас даже делал предложение Коноплянке, но тот отказался переезжать в местный чемпионат.

Напомним, что так же как Евгений ответил отказом и находящийся в Киеве полузащитник Динамо Денис Гармаш, но должен сменить клуб. Была информация, что в его игре заинтересован дебютант УПЛ из Черкасс – ЛНЗ.

Коноплянка выбрал перейти в Румынию, подписав 25 июля. контракт с ЧФР из Клужа. Сотрудничество рассчитано до конца июня 2025 года. Своему новому клубу достался бесплатно, перебравшись в статусе свободного агента.

Перед этим Коноплянка выступал за польскую Краковию, в футболке которой провел 38 матчей (4 гола и 2 ассиста). В своей карьере Евгений поиграл за еще два иностранных клуба – испанскую Севилью и немецкое Шальке. Но в составах обоих не смог раскрыть все свои футбольные скалы.

К слову. Ордабасы являются двукратным бронзовым призером чемпионата Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны (дважды). В текущем сезоне клуб Беседина и Макаренко лидирует в Премьер-лиге, набрав 42 балла в 17 турах.