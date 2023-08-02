Зацікавленим в інтересах Євгена Коноплянки клубом був Ордабаси. Казахстанська команда вирішила дещо українізувати свій склад.

До теми Найкращий трансфер Румунії: власник ЧФР в захваті від рівня Коноплянки

Не захотів грати поруч із земляками

Клуб вже придбав двох українських футболістів, які раніше виступали за національну збірну – Євгена Макаренка та Артема Бєсєдіна.

Ордабаси навіть робив пропозицію Коноплянці, але той відмовився переїжджати у місцевий чемпіонат.

Нагадаємо, що так само як Євген відповів відмовою й півзахисник Динамо Денис Гармаш, який ще перебуває у Києві, але має змінити клуб. Була інформація, що у його грі зацікавлений дебютант УПЛ із Черкас – ЛНЗ.

Натомість Коноплянка обрав перейти у Румунію, підписавши 25 липня контракт із ЧФР із Клужа. Співпраця розрахована до кінця червня 2025 року. Своєму новому клубу дістався безкоштовно, адже перебрався у статусі вільного агента.

Перед цим Коноплянка виступав за польську Краковію, у футболці якої провів 38 матчів (4 голи та 2 асисти). У своїй кар'єрі Євген пограв за ще два іноземні клуби – іспанську Севілью та німецьке Шальке. Але у складах обох не зміг розкрити усі свої футбольні скіли.

До слова. Ордабаси є дворазовим бронзовим призером чемпіонату Казахстану, володарем Суперкубка та Кубка країни (двічі). У поточному сезоні клуб Бєсєдіна та Макаренка лідирує у Прем'єр-лізі, набравши 42 бали у 17-ти турах.