Лівий вінгер "Шахтаря" Євген Коноплянка більше не бачить свого майбутнього у складі донецького клубу. Він сповістив про це керівництво команди та вже шукає клуби, де може продовжити кар'єру.

Коноплянка вже попросив свого агента шукати нові варіанти продовження кар'єри. Не лише футболіста не влаштовує його становище у клубі, головний наставник "гірників" теж не задоволений грою гравця у команді, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

Варто побачити: Українець холоднокровно реалізував пенальті та приніс перемогу команді у чемпіонаті Данії: відео

Коноплянка покине "гірників"

Коноплянка не надто виділяється грою серед усіх футболістів донеччан, програє конкуренцію, тому зазвичай виходить на поле з лави запасних.

В останньому матчі проти львівського "Руху" Коноплянка отримав пошкодження, тому участь у матчі 4-го туру проти "Олімпіка" ще під питанням.

Коротка кар'єра Коноплянки у "Шахтарі"

У вересні 2019 року Коноплянка поповнив склад донецького "Шахтаря". До цього останнім клубом українця було "Шальке 04".

За рік проведений у складі "гірників" зіграв 23 матчі в УПЛ та 4 рази засмучував голкіперів суперників.

Якщо брати до уваги єврокубкові зустрічі, то у футболці донеччан півзахисник зіграв 34 матчі, в яких забив 5 голів. Раніше виступав за "Дніпро", "Севілью" та "Шальке-04".