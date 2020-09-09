Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо сезон 2020/2021 снова проведет в Германии. Испанский футболист продолжит выступать за "РБ Лейпциг".

Немецкий клуб арендовал футболиста еще на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

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Ни "Манчестер Сити", ни "Лейпциг" не сообщают, есть ли в соглашении опция выкупа.

23-летний испанец выступает на позиции левого защитника. В "Манчестер Сити" Анхелиньо был конкурентом украинца Александра Зинченко.

Статистика Анхелиньо

Футболист провел в "Лейпциге" на правах аренды вторую часть прошлого сезона. За немецкий клуб игрок отыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Сообщалось, что в новом договоре аренды будет опция выкупа в размере 20 миллионов евро.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает услуги Анхелиньо именно в 20 миллионов евро. Причем футболист перешел в "Манчестер Сити" из ПСВ за 12 миллионов евро.