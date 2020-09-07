Догулялись: футболистов МЮ и "Манчестер Сити" выгнали из сборной Англии за девушек в отеле
Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Мейсон Гринвуд и Фил Фоден, соответственно, со скандалом покинули сборную Англии. Игроки привели в отель сборной Англии девушек, за что были наказаны отстранением.
"Отпраздновали" дебют
Как сообщает Daily Mail, Гринвуд и Фоден наказаны за то, что нарушили карантин после матча сборной Англии в Лиге наций против Исландии (1:0).
Достойно внимания: Вызвал 19 проституток: экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды из-за секс-скандала
18-летний форвард МЮ и 20-летний хавбек "Сити" дебютировали за национальную команду 5-го сентября, а после игры привели в отель в Исландии девушек.
Футболисты нарушили строгий протокол, предусмотренный в рамках борьбы с COVID-19. Из-за этого Гринвуд и Фоден отстранены от матча с Данией, который состоится 8-го сентября.
Информацию уже подтвердил наставник сборной Гарет Саутгейт.
Исландский сайт 433.is опубликовал информацию о том, что две девушки посетили отель сборной Англии в воскресенье. Свой визит к игрокам девушки фиксировали в Snapchat.
Видео, на котором Фоден и Гринвуд
Девушки выложили короткое видео из комнаты Гринвуда и Фодена. Девушки сообщили, что общались с парнями несколько дней.
Daily Mail отмечает, что у Фодена есть двухлетний сын. Игрок "МанСити" имеет длительные отношения.
Похожее: Партнер Зинченко в "Манчестер Сити" заказал проституток во время карантина и заплатит штраф: фото
Против футболистов начато расследование
Как информирует BBC, футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование против Фодена и Гринвуда.
Какое наказание грозит футболистам клубов из Манчестера – не сообщается.
"Ман Сити" и "Манчестер Юнайтед" осудили поведение футболистов. "Горожане" заявили, что не считают такие действия достойными игрока их клуба. В МЮ сообщили, что разочарованы поведением Гринвуда.