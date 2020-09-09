Захисник "Манчестер Сіті" Анхеліньйо сезон 2020/2021 знову проведе в Німеччині. Іспанський футболіст продовжить виступати за "РБ Лейпциг".

Німецький клуб орендував футболіста ще на один сезон. Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

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Ні "Манчестер Сіті", ні "Лейпциг" не повідомляють, чи є в угоді опція викупу.

23-річний іспанець виступає на позиції лівого оборонця. У "Манчестер Сіті" Анхеліньйо був конкурентом українця Олександра Зінченка.

Статистика Анхеліньйо

Футболіст провів у "Лейпцигу" на правах оренди другу частину минулого сезону. За німецький клуб гравець відіграв 18 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Повідомлялося, що в новому договорі оренди буде опція викупу у розмірі 20 мільйонів євро.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює послуги Анхеліньйо саме у 20 мільйонів євро. Причому футболіст перейшов у "Манчестер Сіті" з ПСВ за 12 мільйонів євро.