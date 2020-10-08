Основний голкіпер мадридського "Реала" та збірної Бельгії Тібо Куртуа має проблеми зі здоров'я, які завадять йому допомогти національній команді у матчах Ліги Націй. Воротар відчув дискомфорт у спині.

Голкіпер вже покинув розташування збірної Бельгії. Відновлення Куртуа буде проходити у клубі, повідомляє Sporza.

Варто побачити: Залишив ворота "на замку": блискучі сейви Луніна після ударів зірок "Реала" – відео

Травма конкурента Луніна

Проблеми зі спиною у голкіпера були виявлені під час останнього обстеження футболістів. Таке пошкодження дало б шанс українському голкіперу "Реала" Андрію Луніну шанс стати у рамку воріт "вершкових" у цьому сезоні.

Але травма у Куртуа виявилась зовсім незначною, яка дозволить бельгійському конкуренту Луніна продовжувати готуватись до наступного поєдинку проти "Кадіса". Цей матч відбудеться 18 жовтня, тому Тібо Куртуа є багато часу, щоб пройти повне відновлення.

Головний наставник "Реала" Зінедін Зідан повернув українського легіонера з оренди з "Ов'єдо", де виступав Лунін протягом сезону. Але Луніну не світить місце у стартовому складі. На українця розраховують як на резервного голкіпера команди. Протягом сезону у рамці стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа. Який поповнив розташування "вершкових" у серпні 2018 року.

Сам Лунін сподівається, що йому таки вдасться закріпитись в основі мадридців. Голкіпер прагне допомогти "Реалу" досягнути тих цілей, які вони поставили перед собою. Лунін готовий наполегливо працювати, щоб рости у команді.