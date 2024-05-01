Перепутал название своей команды: Милевский развеселил участников пресс-конференции

Легенда киевского Динамо Артем Милевский возобновил карьеру футболиста на любительском уровне. Сейчас звездный форвард защищает цвета медийного клуба IGNIS.

В Киеве состоялось представление Артема Милевского как игрока медиаклуба IGNIS. Во время пресс-конференции бывший игрок Динамо и сборной Украины развеселил всех присутствующих в зале, пишет 24 Канал.

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Милевский оконфузился на пресс-конференции

В начале общения Милевский перепутал название команды, чем спровоцировал смех своих партнеров, которые долго не могли успокоиться.

Вообще, я рад, что присоединился к клубу Ингис... Игнис. Блин, надо было потренироваться. Я вижу огромный успех в этом, потому что мы привлекаем детей... Чего ты ржешь? Бл...,

– начал свое выступление Милевский.

Милевский перепутал название команды: смотрите видео

Жизнь Милевского вне большого футбола