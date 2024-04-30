Футбольный клуб Милевского выложил видео, на котором звездный футболист дает наставления своим одноклубникам. Однако делает он это в довольно грубой форме.

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Футболисты IGNIS получили "на орехи"

В перерыве одного из матчей Артем Милевский включил в себе тренера и решил радикальным способом изменить ход игры. Он обругал футболистов, пытаясь дать совет как улучшить ситуацию на поле.

Осторожно, ведь в видео много ненормативной лексики.

Эмоциональный Артем Милевский дает наставления одноклубникам: смотрите видео

Напомним. Перед завершением профессиональной футбольной карьеры Артем Милевский играл в Минае. 23 сентября 2021 года он объявил о том, что уходит из футбола.

Ранее стало известно, что Игорь Суркис предложил Артему Милевскому работать в структуре Динамо. Экс-форвард планирует быть скаутом у "бело-синих", однако пока до конкретики в переговорах не дошло.