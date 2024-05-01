У Києві відбулося представлення Артема Мілевського як гравця медіаклубу IGNIS. Під час пресконференції колишній гравець Динамо та збірної України розвеселив усіх присутніх в залі, пише 24 Канал.
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Мілевський осоромився на пресконференції
На початку спілкування Мілевський переплутав назву команди, чим спровокував сміх своїх партнерів, які довго не могли заспокоїтися.
Взагалі, я радий, що приєднався до клубу Інгіс... Ігніс. Блін, треба було потренуватися. Я бачу величезний успіх у цьому, тому що ми залучаємо дітей... Чого ти іржеш? Бл…,
– почав свій виступ Мілевський.
Мілевський переплутав назву команди: дивіться відео
Життя Мілевського поза великим футболом
- Нагадаємо, що Артем Мілевський завершив ігрову кар'єру у 2021 році. Останнім професійним клубом форварда був Минай.
- Через зловживання алкоголем ексзірка Динамо мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Проте втручання друзів та президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса врятувало життя Артему.
- Наразі Мілевський веде активну медійну діяльність. Футболіст спілкується зі своїми шанувальниками через соціальні мережі.
- У середині квітня Мілевський приєднався до медіаклубу IGNIS, за який вже встиг дебютувати.
- Також колишня зірка українського футболу мріє повернутися в рідний клуб.