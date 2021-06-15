Это – абсолютный пиз*еж, – Вацко разнес фейк о конфликте в сборной Украины

Известный украинский комментатор Виктор Вацко не оставил без внимания фейк о конфликте в сборной Украины. Вацко эмоционально прокомментировал выдуманный конфликт между Марлосом и Андреем Ярмоленко.

Никакого конфликта Ярмоленко – Марлос не было

Вацко заявил, что лично общался с Ярмоленко. Футболист сборной Украины опроверг конфликт с Марлосом в матче против Нидерландов.

Примечательно Матч Украины с Северной Македонией войдет в историю Евро

Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой. Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко – Марлос и близко не было!

– написал Вацко.

По словам Вацко, Ярмоленко заявил, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись. Также Вацко опроверг напряжение в раздевалке команды.

"И никакого конфликта, никакого напряжения в раздевалке сборной нету! Между ни одним из футболистов! Атмосфера в команде – топ! И я не понимаю нах*ра разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нах*ра нагнетать, что-то из чего-то высасывая???" – отметил комментатор.

С такими "друзьями" и врагов не надо

Вацко возмущен, что недостоверную информацию о сборной Украины распространяют украинские СМИ. Первоисточником информации является журналист Артем Франко. Сообщение Франко ранее опроверг журналист Игорь Цыганик.

Если бы это имело под собой хоть немного правды. Но это – абсолютный пиз*еж!!! С такими "друзьями" и врагов не надо. Мы все должны сейчас быть с командой, не мешать, не вредить, поддерживать! А время для анализа, выводов, критики наступит позже – по факту глобального результата!

– написал Вацко.

Вацко вспомнил чемпионат мира-2006, на котором Украина проиграла первый матч Испании со счетом 4:0. На том мундиале команда Олега Блохина в итоге дошла до 1/4 финала.

"Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира! Поэтому сейчас – только спокойствие и только поддержка! Слава Украине! П.С.: пардон за мой французский. Задолбало просто", – резюмировал комментатор.

Украина стартовала на Евро-2020