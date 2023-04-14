Сане назвал его "черным дерьмом": почему Мане сорвался и разбил губу одноклубнику по Баварии
Источник:твиттер Папы Махмуд Гуэй
Бавария потерпела сенсационный разгром от МанСити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). Фиаско отрицательно повлияло на атмосферу внутри коллектива.
В раздевалке мюнхенцев на фоне эмоций вспыхнула потасовка между двумя лидерами команды – Лероем Сане и Садио Мане. Последний в итоге разбил губу немецкому одноклубнику.
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Расизм в Баварии
Бавария немедленно отреагировала на подобное поведение футболистов и наказала Мане за несдержанность. Следовательно, Садио должен пропустить ближайший поединок мюнхенского коллектива против Хоффенхайма (15 апреля) и уплатить штраф в размере 500 тысяч евро.
"Всех собак выпустили на Мане", но оказалось, что первым этот конфликт вообще начал не Садио, а Сане. Лерой назвал партнера по команде "черным дерьмом". После чего и вспыхнула потасовка между футболистами Баварии.
Отметим, что еще на поле между футболистами была словесная перепалка и напряженные отношения к концу поединка.
К слову, Мане был в не лучшем настроении не только из-за поражения Баварии. Недавно в семье сенегальца случилось горе – умерла его тетя. Поэтому Садио был на грани, чтобы не взорваться эмоционально, что и произошло.
Ответный матч в Мюнхене обещает быть очень сложным для Баварии, ведь перед подопечными Томаса Тухеля будет стоять непростая задача – забить хотя бы три гола и не пропустить, чтобы перевести противостояния и дополнительные тайма и, возможно, даже в серию пенальти.
МанСити же оформило комфортное преимущество перед второй встречей, которая состоится 19 апреля на "Альянце Арене".
- Садио Мане перебрался в Баварию в июле 2022 года и провел за мюнхенцев уже 32 матча – 11 голов и 5 ассистов.
- Что касается Лероя Сане, то у немца в текущем сезоне 36 поединков в футболке мюнхенского клуба, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.