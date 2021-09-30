Конфликт Пятова и Сидорова в матче за Суперкубок: вратарь Шахтера рассказал детали
Источник:"ТаТоТаке"
В матче за Суперкубок Украины между капитанами Шахтера и Динамо Андреем Пятовым и Сергеем Сидорчуком соответственно произошел конфликт. Футболисты сборной Украины пообщались на повышенных тонах, когда шли в раздевалку после первого тайма.
Инцидент исчерпан
Журналист Игорь Цыганик сообщал, что перепалка между Пятовым и Сидорчуком едва не переросла в драку. Также драка едва не случилась между тренерскими штабами обеих команд.
Узнайте больше Капитаны Динамо и Шахтера едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, – СМИ
Андрей Пятов в комментарии ведущему "ТаТоТаке" Михаилу Спиваковскому прокомментировал инцидент. По словам Спиваковского, словесную перепалку формально начал Сидорчук.
Футболист Динамо попросил, чтобы Пятов успокоил тренеров Шахтера. В ответ Пятов посоветовал Сидорчуку попросить партнеров не давить на арбитра.
Претензия пошла одна на другую, эмоции, и разбежались по раздевалках. Другое дело, что там нашлось кому продолжать это дело – там были администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. По большому счету, это все,
– сказал Спиваковский.
Пятов рассказал Спиваковскому, что конфликт с Сидорчуком исчерпан. Футболисты уладили конфликт еще перед вторым таймом.
"Я спросил Андрея Пятова о дальнейшем, и он сказал, что специально подождал выхода Сергея Сидорова из раздевалки, они отбили кулачки, и этот инцидент был исчерпан", – сообщил Спиваковский.
Спиваковский добавил, что никакой драки между капитанами Динамо и Шахтера быть не могло. Оба футболиста имеют дружеские отношения.
"Пятов задал мне вопрос, который меня смутил: "Ассоциируем ли мы Сидорчука с людьми, которые будут биться и толкаться в тоннеле?" Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это была эмоциональная беседа даже без намека на какой-то мордобой", – резюмировал Спиваковский.В матче за Суперкубок Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0. Команды вновь сыграют между собой уже 3 октября в матче 10 тура чемпионата Украины.