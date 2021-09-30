Інцидент вичерпаний

Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що перепалка між Пятовим і Сидорчуком ледь не переросла у бійку. Також бійка ледь не сталася між тренерськими штабами обох команд.

Дізнайтесь більше Капітани Динамо і Шахтаря ледь не побилися у перерві матчу за Суперкубок України, – ЗМІ

Андрій Пятов у коментарі ведучому "ТаТоТаке" Михайлу Співаковському прокоментував інцидент. За словами Співаковського, словесну перепалку формально розпочав Сидорчук.

Футболіст Динамо попросив, щоб Пятов вгамував тренерів Шахтаря. У відповідь Пятов порадив Сидорчуку попросити партнерів не тиснути на арбітра.

Претензія пішла одна на іншу, емоції і розбіглися по роздягальнях. Інша справа, що там знайшлося кому продовжувати цю справу – там були адміністратори, тренери, Огнєн Вукоєвич. За великим рахунком, це все,

– сказав Співаковський.

Пятов розповів Співаковському, що конфлікт із Сидорчуком вичерпаний. Футболісти залагодили конфлікт ще перед другим таймом.

"Я запитав Андрія Пятова про подальше, і він сказав, що спеціально почекав виходу Сергія Сидорчука з роздягальні, вони відбили кулачки, і цей інцидент був вичерпаний", – повідомив Співаковський.

Співаковський додав, що ніякої бійки між капітанами Динамо та Шахтаря бути не могло. Обидва футболісти мають дружні відносини.

"Пятов поставив мені питання, яке мене збентежило: "Чи асоціюємо ми Сидорчука з людьми, які будуть битися і штовхатися в тунелі?" Вони – друзі, дружать сім'ями. Зрозуміло, що це була емоційна розмова навіть без натяку на якийсь мордобій", – резюмував Співаковський.

У матчі за Суперкубок Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0. Команди знову зіграють між собою вже 3 жовтня у матчі 10 туру чемпіонату України.