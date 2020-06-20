Украинский футболист "Зари" Богдан Михайличенко вскоре может покинуть луганский клуб. В услугах защитника заинтересован бельгийский "Андерлехт".

Об этом сообщает украинский журналист Роман Бебех.

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"Я слышал, что по нему есть хорошие предложения. Открою секрет – это "Андерлехт". Что-то там происходит", – сказал Бебех.

Что известно о Михайличенко

23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из "Динамо".

В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 2 гола и 4 результативные передачи в 29 матчах.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Украинский след в "Андерлехте"