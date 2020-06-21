Схоже, на луганську "Зорю" очікують серйозні кадрові зміни. Всередині клубу помітна "несумісність" головного тренера Віктора Скрипника та агента, з яким співпрацює "Зоря", Вадимом Шаблієм.

Про внутрішні проблеми у клубі повідомляє ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Кадрові втрати

За його словами, найближчим часом основні захисники Михайліченко та Чеберко покинути розташування луганчан. Що цікаво, у багатьох футболістів в контрактах з’явилась клаузула, при цьому явно занижена, ніж їх ринкова вартість.

Як повідомляє журналіст, окрім них "Зорю" також покинуть Тимчик, Лєднєв та Громов. Під запитанням майбутня доля Іванісені та Махарадзе.

Деякі гравці вже встигли перепідписати угоди з підвищеними відступними – це, зокрема, Кабаєв, Вернидуб, Хомченовський, Луньов та Кочергін.

Футболісти, які поповнили склад луганської "Зорі" із приходом Віктора Скрипника, пообіцяли, що залишаться у команді. Мова йде про Абу Ханну, Юрченка, Циганікса, Цвека.

Співаковський зазначив, що головний наставник Віктор Скрипник та агент Вадим Шаблій не можуть знайти спільної мови.

Він додав, що більшість клієнтів агента є орендовані гравці, а тренер швидше за все не хоче розвивати футболістів, які не затримаються у клубі надовго.

За інформацією ведучого ТаТоТаке, найближчим часом повинна відбутись тристороння зустріч між президентом клубу Євгеном Гєллєром, Віктором Скрипником та самим агентом Вадимом Шаблієм, на якій спробують вирішити ситуацію та дійти до спільної згоди.

Додамо, що зараз луганська команда посідає четверту сходинку чемпіонату та продовжує змагатись за срібні нагороди сезону. У активі команди Віктора Скрипника 49 пунктів.

У 27 турі УПЛ "Зоря" зустрінеться із чернігівською "Десною".

Випуск програми "ТаТоТаке"