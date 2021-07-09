Лучшие годы в Италии: кому Шевченко отдает предпочтение в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Англия – Италия. Наставник предпочитает "скуадро адзурри", где когда-то выступал за Милан.

Мнение Шевченко и преимущество Англии

11 июля Италия и Англия решат между собой, кто станет обладателем трофея чемпионата Европы-2020.

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По мнению Андрея Николаевича, Англия – хорошая команда, но на этом турнире она еще не встречалась с соперником, который бы мог создать команде Гарета Саутгейта серьезные проблемы. Теперь в финальном поединке их ждет именно такой соперник.

Финал Евро-2020 пройдет на "Уэмбли" в Лондоне. Поэтому англичане будут играть при поддержке родных трибун. Именно это может стать козырем команды в игре против итальянцев.

Атмосфера на "Уэмбли" в Лондоне будет похожей на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией,

– сказал Шевченко.

Начало финального противостояния 22:00. На пути к трофею в полуфинале Англия в овертаймах переиграла Данию. Лишь гол Гарри Кейна с 11 метров вывел англичан в финал (2:1). Команда Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти выбила из турнира испанцев.