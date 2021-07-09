Поддержка юных болельщиц

Юные болельщицы украинской сборной поддержали команду Андрея Шевченко в четвертьфинале с Англией на Евро-2020. Матч проходил в Риме. В течение нескольких дней в столице Италии девочки встречали и провожали украинскую сборную возле отеля.

Стоящее Маленькие близняшки-фанатки сборной Украины тронули эмоциями во время матча с Англией: фото

К таким милым фанаткам грех было не подойти и сделать с ними фото. Одним из первых сделал памятную фотографию главный наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко. Тренер подошел к близняшкам у входа в отель, где Маричка и Миланка встречали команду в форме сборной и с украинским флагом.



Фанатки Украины сделали фото с Шевченко / Скриншот из инстаграма Марины Гусак

Еще один из тех, кто сфотографировался с сестрами стал футболист Манчестер Сити Александр Зинченко. 24-летний футболист не только сделал фотографию, но и оставил на память свой автограф на футболках милых фанаток. Как мало нужно для того, чтобы сделать детей счастливее.



Милое фото близняшек с Зинченко / Скриншот из инстаграма Марины Гусак

Настоящими звездами сестрички Гусак стали во время самого матча Украина – Англия. Девочки попали в объективы камер во время прямой трансляции поединка. Их эмоции на трибунах "Стадио Олимпико" были бесценны.