Мнение Шевченко и преимущество Англии
11 июля Италия и Англия решат между собой, кто станет обладателем трофея чемпионата Европы-2020.
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По мнению Андрея Николаевича, Англия – хорошая команда, но на этом турнире она еще не встречалась с соперником, который бы мог создать команде Гарета Саутгейта серьезные проблемы. Теперь в финальном поединке их ждет именно такой соперник.
Финал Евро-2020 пройдет на "Уэмбли" в Лондоне. Поэтому англичане будут играть при поддержке родных трибун. Именно это может стать козырем команды в игре против итальянцев.
Атмосфера на "Уэмбли" в Лондоне будет похожей на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией,
– сказал Шевченко.
Начало финального противостояния 22:00. На пути к трофею в полуфинале Англия в овертаймах переиграла Данию. Лишь гол Гарри Кейна с 11 метров вывел англичан в финал (2:1). Команда Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти выбила из турнира испанцев.