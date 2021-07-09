Думка Шевченка та перевага Англії

11 липня Італія та Англія вирішать між собою, хто стане володарем трофею чемпіонату Європи-2020. Український спеціаліст назвав перевагу англійців у фіналі.

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На думку Андрія Миколайовича, Англія – хороша команда, але на цьому турнірі вона ще не зустрічалась із суперником, який би міг завдати команді Гарета Саутгейта значних проблем. Тепер у фінальному поєдинку на них чекає саме такий суперник.

Фінал Євро-2020 відбуватиметься на "Вемблі" у Лондоні. Тому англійці гратимуть за підтримки рідних трибун. Саме це може стати козирем команди у грі проти італійців.

Атмосфера на "Вемблі" у Лондоні буде схожою на казан, що може допомогти англійцям. У всіх команд є сильні і слабкі сторони, Італія обов'язково вивчить їх перед грою з Англією,

– сказав Шевченко.

Початок фінального протистояння 22:00. На шляху до трофея у півфіналі Англія в овертаймах переграла Данію. Лише гол Гаррі Кейна з 11 метрів вивів англійців у фінал (2:1). Команда Роберто Манчіні у серії післяматчевих пенальті вибила з турніру іспанців.