В компанию к Тайсону: Карлос де Пена покинул Динамо

Киевское Динамо простилось с еще одним легионером. Карлос де Пена перебрался в бразильский Интернасьонал.

Еще минус один легионер

2 апреля бразильский Интернасьонал официально объявил о подписании динамовца Карлоса де Пены. Детали стоимости трансфера не сообщаются.

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Интересно, что в Интернасьонале уже выступает бывший лидер Шахтера Тайсон, исполняющий роль капитана команды.

Контракт уругвайца с новым клубом рассчитан до конца 2022 года с пролонгацией еще на год.

Свой ближайший матч Интернасьонал сыграет 7 апреля.

Напомним, что Динамо уже покинуло два легионера. Беньямин Вербич и Томаш Кендзера были арендованы польскими Легией и Лехом соответственно.

Карьера Карлоса де Пены в Динамо