Этот вариант "горняки" хотят провернуть, чтобы команде проще было обходить лимит на легионеров.

К слову Дебют Тобиаса и голы Мораеса: Шахтер стартовал на сборах с разгромной победы

В Шахтере всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику получить украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно приносить результат. Эту проблему следует решать,

– заявил журналист Игорь Цыганик.

Интересно, что ранее процедуру натурализации в Шахтере прошли Марлос и Жуниор Мораес.

Карьера Алана Патрика в Шахтере