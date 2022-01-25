Этот вариант "горняки" хотят провернуть, чтобы команде проще было обходить лимит на легионеров.
К слову Дебют Тобиаса и голы Мораеса: Шахтер стартовал на сборах с разгромной победы
В Шахтере всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику получить украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно приносить результат. Эту проблему следует решать,
– заявил журналист Игорь Цыганик.
Интересно, что ранее процедуру натурализации в Шахтере прошли Марлос и Жуниор Мораес.
Карьера Алана Патрика в Шахтере
- 30-летний бразильский футболист выступает за Шахтер с 2011 года, но трижды хавбек уходил в аренду в Интернасьонал, Палмейрас и Фламенго. Футболист не был заигран за взрослую сборную Бразилии.
- В этом сезоне Алан Патрик провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.