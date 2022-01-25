Цей варіант "гірники" хочуть провернути, щоб команді простіше було оминати ліміт на легіонерів.

До слова Дебют Тобіаса та голи Мораеса: Шахтар стартував на зборах із розгромної перемоги

У Шахтарі всерйоз розглядають можливість запропонувати Алану Патріку отримати українське громадянство. У донецькому клубі не так багато футболістів, які можуть виходити з перших хвилин та стабільно давати результат. Цю проблему слід вирішувати,

– заявив журналіст Ігор Циганик.

Цікаво, що раніше процедуру натуралізації в Шахтарі пройшли Марлос та Жуніор Мораес.

Кар'єра Алана Патріка в Шахтарі