Цей варіант "гірники" хочуть провернути, щоб команді простіше було оминати ліміт на легіонерів.
До слова Дебют Тобіаса та голи Мораеса: Шахтар стартував на зборах із розгромної перемоги
У Шахтарі всерйоз розглядають можливість запропонувати Алану Патріку отримати українське громадянство. У донецькому клубі не так багато футболістів, які можуть виходити з перших хвилин та стабільно давати результат. Цю проблему слід вирішувати,
– заявив журналіст Ігор Циганик.
Цікаво, що раніше процедуру натуралізації в Шахтарі пройшли Марлос та Жуніор Мораес.
Кар'єра Алана Патріка в Шахтарі
- 30-річний бразильський футболіст виступає за Шахтар з 2011 року, але тричі хавбек йшов у оренду в Інтернасьйонал, Палмейрас та Фламенго. Футболіста не було заграно за дорослу збірну Бразилії.
- Цього сезону Алан Патрік провів 11 матчів, у яких забив 2 голи і зробив 4 асисти.