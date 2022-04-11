В компанию к Яремчуку: Бенфика хочет подписать таланта Шахтера Мудрика
Источник:ютуб-канал KDK
Михаил Мудрик привлекает все большее внимание к себе со стороны европейских клубов. Но Шахтер не готов продать талантливого футболиста.
Еще один претендент на Мудрика
Журналист Сергей Болотников рассказал об интересе к вундеркинду донецкого Шахтера. Одним из клубов, претендующих на трансфер футболиста была лиссабонская Бенфика.
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Михаил Мудрик отправился с "горняками" за границу на благотворительные матчи. Шахтер уже провел первую игру против греческого Олимпиакоса, закончившегося минимальным поражением дончан (1:0).
Левый вингер еще до войны привлек внимание английского Брентфорда. Но Шахтер ответил на это предложение отказом.Подробности. У Мудрика есть действующее соглашение с Шахтером, рассчитанное до 31 декабря 2026 года.
Еще больше поклонников у Мудрика стало после того, как Михаил сорвал овации заполненного стадиона Реала после замены в матче Лиги чемпионов.
Кто такой Михаил Мудрик
- Михаил Мудрик – воспитанник Шахтера, который уже успел проиграть в аренде в Десне и Арсенале.
- В январе 2021 года перешел в главную команду "горняков".
- В сезоне-2021/2022 сыграл 19 матчей, в которых отличился 2 голами и 9 результативными передачами.
- Помог Шахтеру закончить первую часть сезона УПЛ на первом месте в турнирной таблице.