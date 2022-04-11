Еще один претендент на Мудрика

Журналист Сергей Болотников рассказал об интересе к вундеркинду донецкого Шахтера. Одним из клубов, претендующих на трансфер футболиста была лиссабонская Бенфика.

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Михаил Мудрик отправился с "горняками" за границу на благотворительные матчи. Шахтер уже провел первую игру против греческого Олимпиакоса, закончившегося минимальным поражением дончан (1:0).

Левый вингер еще до войны привлек внимание английского Брентфорда. Но Шахтер ответил на это предложение отказом.

Еще больше поклонников у Мудрика стало после того, как Михаил сорвал овации заполненного стадиона Реала после замены в матче Лиги чемпионов.

Кто такой Михаил Мудрик

  • Михаил Мудрик – воспитанник Шахтера, который уже успел проиграть в аренде в Десне и Арсенале.
  • В январе 2021 года перешел в главную команду "горняков".
  • В сезоне-2021/2022 сыграл 19 матчей, в которых отличился 2 голами и 9 результативными передачами.
  • Помог Шахтеру закончить первую часть сезона УПЛ на первом месте в турнирной таблице.