Ще один претендент на Мудрика

Журналіст Сергій Болотніков розповів про інтерес до вундеркінда донецького Шахтаря. Одним із клубів, які претендують на трансфер футболіста була лісабонська Бенфіка.

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Михайло Мудрик вирушив із "гірниками" за кордон на благодійні матчі. Шахтар вже провів першу гру проти грецького Олімпіакоса, який закінчився мінімальною поразкою донеччан (1:0).

Лівий вінгер ще до війни привернув увагу англійського Брентфорда. Але Шахтар відповів на таку пропозицію відмовою.

Деталі. У Мудрика є чинна угода з Шахтарем, яка розрахована до 31 грудня 2026 року.

Ще більше прихильників у Мудрика стало після того, як Михайло зірвав овації заповненого стадіону Реала після заміни у матчі Ліги чемпіонів.

Хто такий Михайло Мудрик