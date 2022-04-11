Ще один претендент на Мудрика
Журналіст Сергій Болотніков розповів про інтерес до вундеркінда донецького Шахтаря. Одним із клубів, які претендують на трансфер футболіста була лісабонська Бенфіка.
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Михайло Мудрик вирушив із "гірниками" за кордон на благодійні матчі. Шахтар вже провів першу гру проти грецького Олімпіакоса, який закінчився мінімальною поразкою донеччан (1:0).
Лівий вінгер ще до війни привернув увагу англійського Брентфорда. Але Шахтар відповів на таку пропозицію відмовою.
Ще більше прихильників у Мудрика стало після того, як Михайло зірвав овації заповненого стадіону Реала після заміни у матчі Ліги чемпіонів.
Хто такий Михайло Мудрик
- Михайло Мудрик – вихованець Шахтаря, який вже встиг програти в орендах у Десні та Арсеналі.
- У січні 2021 року перейшов у головну команду "гірників".
- У сезоні-2021/2022 зіграв 19 матчів, у яких відзначився 2 голами та 9 результативними передачами.
- Допоміг Шахтарю закінчити першу частину сезону УПЛ на першому місці у турнірній таблиці.