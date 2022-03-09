Компания Discovery, владеющая Eurosport, объявила о прекращении вещания в России
9 марта 2022 , 15:27Читати новину українською
Источник:Variety
Discovery решил приостановить работу в России из-за вторжения в Украину. В эту телесеть также входит и Eurosport.
В телесети было 15 каналов, в том числе и Eurosport. Отмечают, что без работы осталось 65 человек.
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Discovery работает в России через Медиа Альянс – мощная национальная медиагруппа страны. Она владеет крупнейшим русским вещателем – прокремлевским "Первым каналом" и компанией платного телевидения Viasat.
Юристы Discovery внимательно изучают условия совместного предприятия с Россией. Также возможно, что в ближайшее время компания полностью разорвет соглашение со страной-агрессором.
Что известно о телесети
- Eurosport — сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая американской медиакомпании Discovery, Inc.
- Eurosport впервые был запущен на европейских спутниках 5 февраля 1989 года, как часть каналов British Sky Broadcasting.
- В 1991 году новым владельцем Eurosport стала французская TF1 Group. 21 декабря 2012 года Discovery приобрела 20% акций у TF1 Group за 170 миллионов евро. 21 января 2014 года Discovery увеличил свою долю до 51% акций, став основным акционером предприятия, а в июле 2015 года выкупил акции за 491 миллион евро, чтобы стать единственным акционером.