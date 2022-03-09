У телемережі було 15 каналів, серед яких і Eurosport. Зазначають, що без роботи лишилося 65 працівників.

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Discovery працює в Росії через "Медіа Альянс" – потужна національна медіагрупа країни. Вона володіє найбільшим російським мовником – прокремлівським "Першим каналом" і компанією платного телебачення Viasat.

Юристи Discovery уважно вивчають умови спільного підприємства з Росією. Також можливо, що найближчим часом компанія повністю розірве угоду з країною-агресором.

Що відомо про телемережу