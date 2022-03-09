В телесети было 15 каналов, в том числе и Eurosport. Отмечают, что без работы осталось 65 человек.

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Discovery работает в России через Медиа Альянс – мощная национальная медиагруппа страны. Она владеет крупнейшим русским вещателем – прокремлевским "Первым каналом" и компанией платного телевидения Viasat.

Юристы Discovery внимательно изучают условия совместного предприятия с Россией. Также возможно, что в ближайшее время компания полностью разорвет соглашение со страной-агрессором.

Что известно о телесети