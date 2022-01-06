В комнате есть жуки, – журналисты рассказали в каких условиях в Австралии проживает Джокович

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу не позволили присоединиться к сербской команде. Сейчас спортсмен находится в "иммиграционном изоляторе".

Джокович будет жить в "изоляторе" 4 дня

Сейчас сербский теннисист в Мельбурне, он ждет слушания по его аннулированной визе. Апелляцию спортсмена рассмотрят лишь в понедельник.

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Спортсмен сейчас живет в отеле, который федеральные власти Австралии используют для карантина.

Один из бывших беженцев Мостафа Азимитабар, который ранее проживал в том же отеле, где сейчас Джокович, в своем твиттере написал, что комнаты в нем очень маленькие. Также мужчина добавил, что в помещении нет свежего воздуха.

"Весь мир наблюдает за тем, как Новака Джоковича содержат в тюрьме в Park Hotel. Будучи беженцем, я был там заключен в тюрьму, а беженцы до сих пор заключены там в крошечных комнатах без свежего воздуха. Никто этого не заслуживает. Не будем забывать людей, которые останутся еще долго после того, как Новак уйдет", – написал Мостафа в сети.

Спортивный журналист Саша Озмо сообщил, что Джокович пытался переехать во временные съемные апартаменты, где живет его команда, однако ему отказали.

У Джоковича до сих пор нет кошелька, а его вещи в аэропорту. В его комнате также есть жуки,

– отметил корреспондент в своем твиттере.

Проблемы Джоковича в Австралии