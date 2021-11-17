Комми рассказал, чем будет удивлять Ломаченко на ринге

Ричард Комми будет следующим соперником Василия Ломаченко. Ганец рассказал об ожиданиях перед поединком.

Комми: Подойду к бою с умом

34-летний ганский боксер готовится к своему уже второму поединку в 2021 году. Василий Ломаченко тоже во второй раз выйдет на ринг в этом году.

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Ричард Комми рассказал, чем будет удивлять украинца. Ганец обещает с "холодной" головой подойти к этому противостоянию, назвав Ломаченко одним из лучших боксеров мира. Если все пойдет по плану Ричарда, то именно ему удастся нанести Василию первое поражение в 2021 году

Думаю, прессинг – один из моментов, который я должен применить. Я не знаю, что будет происходить на ринге. Могу пообещать, что подойду к бою с умом и не буду бежать впереди поезда. Мой угол подскажет, как и что делать в бою. Если все пойдет хорошо, то, безусловно, я выиграю. Всегда круто сражаться с лучшими. Тогда люди видят, из какого ты теста,

– ответил соперник Ломаченко.

Что известно о бое Ломаченко – Комми

Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.

Уже был выпущен официальный постер боя.

В СМИ уже распространяют слухи о гонораре бойцов за противостояние. Вроде бы Ломаченко получит за это поединок 750 тысяч долларов, а его соперник – 250 тысяч. Однако эти суммы могут значительно увеличиться, все зависит от покупки трансляций.

Комми последний раз выходил на ринг в феврале 2021 года, когда в 6-м раунде нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса. Ломаченко же летом того же года отправил в нокаут японского боксера Масаеси Накатани.

Ричард Комми провел на профессиональном ринге уже 33 поединка, в которых одержал 30 побед (27 – нокаутом) и трижды проиграл.