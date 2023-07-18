Престижный турнир стартовал в Японии 14 июля. Во время соревнований по артистическому плаванию и прыжкам в воду произошли ситуации, которые не часто можно увидеть в цивилизованном мире.

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Словно вернулись в средневековье

Итальянские спортивные комментаторы Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Маццуки, освещая соревнования среди синхронисток, позволили комментарии сексуального характера в адрес участниц. Они начали вести довольно грязный диалог, а одной из фраз было:

"Нидерландки высокие... Но в постели они все одного роста"

Позже эти журналисты пародировали китайское произношение. В частности, итальянского прыгуна Риккардо Джованни они назвали "Ликальдо", объяснив, что "так сказали бы китайцы".

Руководство государственного итальянского вещателя RAI заявило, что обоих комментаторов после такого позорного поступка отзовут с чемпионата мира.

Журналист не может опускаться до уровня шуток в баре, когда он находится в эфире. Я предоставил компетентным отделам мандат на начало дисциплинарного дела и попросил директора Rai Sport Якопо Вольпи вернуть комментатора и технического эксперта из Японии,

– говорится в заявлении исполнительного директора Роберто Сержио.

Лоренцо Леонардуцци в комментарии для итальянского медиа Corriere della Sera заявил, что его слова попали в эфир случайно и не все принадлежат самому комментатору:

"Я дистанцируюсь от всего, что подхватил микрофон, оставленный для технических нужд в полутора метрах от меня. Некоторые из этих фраз, которые мне приписывают, я на самом деле не говорил".

Предыдущие зашквары Лоренцо Леонардуцци

Что интересно, это уже не первый случай, когда Лоренцо сделал контраверсионное заявление на рабочем месте. Ранее, комментируя гонку Monza Rally в 2020 году, он также в шутку извращал имя одного из участников на сексистский лад. Тогда он признался, что сделал это после спора на 100 евро. А в 2018 году комментатор на своей странице в фейсбуке поздравлял Адольфа Гитлера с днем рождения, за что получил выговор.

Справка. Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля. На нем разыгрываются лицензии на Олимпиаду в Париже.