14 июля в японской Фукуоке стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. В финале соревнований по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки Украину представили Алексей Середа и Кирилл Болюх, пишет 24 Канал.

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По итогу 6 прыжков украинцы набрали 439,32 балла, уступив китайской команду в составе Лянь Цзюньцзе и Хао Янг. Этот результат стал самым лучшим в карьере нашего дуэта. Предыдущий рекорд в 412 баллов Середа и Болюх установили в Монреале. Для Алексея это вторая медаль чемпионата мира, а для Кирилла первая в его карьере.

ЧМ-2023. Синхронные прыжки с 10 метров

1. Лянь Цзюньцзе / Хао Янг (Китай) – 477.75 балла

2. Алексей Середа / Кирилл Болюх (Украина) – 439.32 балла

– 439.32 балла 3. Кевин Берлин Реес / Рандаль Вильярс Вальдес (Мексика) – 434.16 балла

Кроме серебряной награды, 17-летний Середа и 16-летний Болюх получили олимпийскую лицензию для сборной Украины. Кстати, это первая лицензия в Париж-2024 для украинской сборной по прыжкам в воду.

Важно! Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля. Украинские спортсмены сразятся за медали в артистическом плавании, прыжках в воду, плавании и хай-дайвинге.