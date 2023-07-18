Престижний турнір стартував у Японії 14 липня. Під час змагань з артистичного плавання та стрибків у воду сталися ситуації, які не часто можна побачити у цивілізованому світі.

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Наче повернулися в середньовіччя

Італійські спортивні коментатори Лоренцо Леонардуцці та Массіміліано Маццукі, висвітлюючи змагання серед синхроністок, дозволили собі коментарі сексуального характеру на адресу учасниць. Вони почали вести досить брудний діалог, а однією із фраз було:

"Нідерландки високі... Та в ліжку вони усі одного зросту"

Пізніше ці ж журналісти пародіювали китайську вимову. Зокрема, італійського стрибуна Ріккардо Джованні вони назвали "Лікальдо", пояснивши, що "так сказали б китайці".

Керівництво державного італійського мовника RAI заявило, що обох коментаторів після такого ганебного вчинку відкличуть з чемпіонату світу.

Журналіст не може опускатися до рівня жартів у барі, коли він в ефірі. Я надав компетентним відділам мандат на початок дисциплінарної справи та попросив директора Rai Sport Якопо Вольпі повернути коментатора й технічного експерта з Японії,

– йдеться у заяві виконавчого директора Роберто Сержіо.

Лоренцо Леонардуцці у коментарі для італійського медіа Corriere della Sera заявив, що його слова потрапили в ефір випадково та не всі належать самому коментатору:

"Я дистанціююся від усього, що підхопив мікрофон, залишений для технічних потреб за півтора метра від мене. Деякі з цих фраз, які мені приписують, я насправді не казав".

Попередні зашквари Лоренцо Леонардуцці

Що цікаво, це вже не перший випадок, коли Лоренцо зробив контраверсійну заяву на робочому місці. Раніше, коментуючи перегони Monza Rally у 2020 році, він також жартома перекручував ім'я одного з учасників на сексистський лад. Тоді він зізнався, що зробив це після суперечки на 100 євро. А у 2018 році коментатор на своїй сторінці у фейсбук вітав Адольфа Гітлера з днем народження, за що отримав догану.

Довідка. Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 30 липня. На ньому розігруються також ліцензії на Олімпіаду в Парижі.