Оригинальное поздравление: комментатор зачитал стих Лины Костенко во время матча Серии А

19 марта известная украинская поэтесса Лина Костенко отметила 93-й день рождения. Футбольный комментатор Сергей Лукьяненко нашел возможность поздравить самую известную женщину Украины.

В день рождения легендарной поэтессы состоялся центральный матч 27-го тура Серии А, в котором миланский Интер на собственном поле принимал туринский Ювентус. Футбольный комментатор Сергей Лукьяненко подобрал стихотворение в большом творческом наследии Лины Костенко, которое оказалось уместным к спортивной баталии.

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В начале встречи Лукьяненко зачитал отрывок из стихотворения Костенко "Корректна ода ворогам". У выдающейся поэтессы нашлись строчки даже к матчу Интер – Ювентус.

Спасибі й вам, що ви не м'якуші.

Дрібнота буть не годна ворогами.

Якщо я маю біцепси душі —

о в результаті сутичок із вами.

Отож хвала вам!

Бережіть снагу.

І чемно попередить вас дозвольте:

якщо мене ви й зігнете в дугу,

то ця дуга, напевно, буде вольтова.

Видео с поздравлением Лины Костенко

Отметим, что Лина Костенко внесла весомый вклад в украинскую культуру. Произведения легендарной украинки отличаются мудростью и утонченностью. Она написала большое количество книг, ставших настоящими бестселлерами. Кроме того, выдающаяся поэтесса стала общественным деятелем, отстаивающим права украинцев.