Интер – Ювентус 0:1

Гол: Костич, 23

Удаление: Д'Амброзио, 90+8 – Паредес, 90+8

Матч начался с контроля мяча и атак Интера. Барелла проверил бдительность голкипера ударом из-за пределов штрафной. Щенсный впервые продемонстрировал свое мастерство в рамке ворот, пишет 24 канал.

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Через несколько минут снова Барелла был в центре внимания. Лукаку классно обыгрался с Николо, но снова ударом Бареллы справился польский голкипер Ювентуса.

Туринский клуб первым открыл счет во встрече. Рабьо организовал быструю контратаку гостей, которая закончилась ударом Костыча в дальний угол. Вратарь Интера Онана даже не успел среагировать на выстрел – 0:1 в пользу Ювентуса.

Туринцы организовали несколько острых моментов, но не смогли нанести последний удар. В конце первого тайма Лукаку головой пробил выше ворот.

Во втором тайме команды имели несколько опасных моментов. Удары Влаховича, Локателли, Чалханоглу были мимо ворот, или голкиперы были на месте.

Вторая 45-минутка не подарила нам голов, за то было два изъятия в составах обеих команд. Д'Амброзио и Паредес получили красные карточки.

Единственный гол Костыча принес Ювентусу выездную победу над Интером 0:1.

Это подарок для Лацио от туринцев. "Орлы" в текущем туре обыграли Рома и опередили Интер в турнирной таблице. Теперь отставание "нерадзурри" от второго Лацио составляет 2 очка – 52 против 50 у Интера.

Ювентус с 41 баллом идет на седьмом месте.

Интер – Ювентус: видеообзор матча