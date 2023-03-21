У день народження легендарної поетеси відбувся центральний матч 27-го туру Серії А, в якому міланський Інтер на власному полі приймав туринський Ювентус. Футбольний коментатор Сергій Лук'яненко підібрав вірш у великій творчій спадщині Ліни Костенко, який виявився доречним до спортивної баталії.

До теми "Україна – це ексклюзив, їй немає ціни": найкращі цитати Ліни Костенко про державу, війну, волю

На початку зустрічі Лук'яненко зачитав уривок з вірша Костенко "Коректна ода ворогам". У видатної поетеси знайшлися рядки навіть до матчу Інтер – Ювентус.

Спасибі й вам, що ви не м'якуші.

Дрібнота буть не годна ворогами.

Якщо я маю біцепси душі —

о в результаті сутичок із вами.

Отож хвала вам!

Бережіть снагу.

І чемно попередить вас дозвольте:

якщо мене ви й зігнете в дугу,

то ця дуга, напевно, буде вольтова.

Відео з вітанням Ліни Костенко

Зазначимо, що Ліна Костенко зробила вагомий внесок в українську культуру. Твори легендарної українки відзначаються мудрістю та витонченістю. Вона написала велику кількість книг, які стали справжніми бестселерами. Крім того, видатна поетеса стала громадською діячкою, яка відстоює права українців.