У день народження легендарної поетеси відбувся центральний матч 27-го туру Серії А, в якому міланський Інтер на власному полі приймав туринський Ювентус. Футбольний коментатор Сергій Лук'яненко підібрав вірш у великій творчій спадщині Ліни Костенко, який виявився доречним до спортивної баталії.
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На початку зустрічі Лук'яненко зачитав уривок з вірша Костенко "Коректна ода ворогам". У видатної поетеси знайшлися рядки навіть до матчу Інтер – Ювентус.
Спасибі й вам, що ви не м'якуші.
Дрібнота буть не годна ворогами.
Якщо я маю біцепси душі —
о в результаті сутичок із вами.
Отож хвала вам!
Бережіть снагу.
І чемно попередить вас дозвольте:
якщо мене ви й зігнете в дугу,
то ця дуга, напевно, буде вольтова.