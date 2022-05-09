Комментатор матча закричал "Слава Украине" после хет-трика украинца в Грузии: видео момента

Сионе и Динамо Тбилиси выдали результативный поединок, в котором наколотили на двоих 10 голов. За гостей хет-триком отличился украинский форвард Станислав Беленький.

Стал ужасом для соперника

Уже на 4-й минуте Станислав Беленький закрыл прострел с фланга. Этот гол начал погром хозяев, пишет 24 канал.

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Через три минуты футболисты Сионе не только отыгрались в счете, а вышли вперед – 2:1.

На 34-й минуте снова за дело взялся украинец. Нападающий тбилисского Динамо получил передачу в штрафной соперника. Не стал отдавать ответную передачу, а мастерски пробил в дальний верхний угол ворот. Станислав снова вывел свою команду вперед – 2:3.

Дальше команды наколотили на обоих еще пять голов. Беленькое уже в компенсированное к матчу время поставило яркую точку во встрече. Мяч долетел до Станислава, легко переигравшего вратаря. Беленький оформил хет-трик.

После последнего взятия ворот хозяев комментатор поединка закричал известный украинский лозунг "Слава Украине".

Видеообзор матча Сиони – Динамо Тбилиси (последний гол Беленького с 14:54)

К слову, финальный свисток главного судьи зафиксировал разгромную победу тбилисского Динамо со счетом 3:7.

Клуб Беленького после победы с 22 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата Грузии. Динамо Тбилиси уступает только Динамо Батуми. Разница между этими динамовскими командами составляет пять пунктов.

Сион с 10 баллами идет на предпоследней девятой позиции.

Что известно о карьере Станислава Беленького