Комментатор матча закричал "Слава Украине" после хет-трика украинца в Грузии: видео момента
Сионе и Динамо Тбилиси выдали результативный поединок, в котором наколотили на двоих 10 голов. За гостей хет-триком отличился украинский форвард Станислав Беленький.
Стал ужасом для соперника
Уже на 4-й минуте Станислав Беленький закрыл прострел с фланга. Этот гол начал погром хозяев, пишет 24 канал.
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Через три минуты футболисты Сионе не только отыгрались в счете, а вышли вперед – 2:1.
На 34-й минуте снова за дело взялся украинец. Нападающий тбилисского Динамо получил передачу в штрафной соперника. Не стал отдавать ответную передачу, а мастерски пробил в дальний верхний угол ворот. Станислав снова вывел свою команду вперед – 2:3.
Дальше команды наколотили на обоих еще пять голов. Беленькое уже в компенсированное к матчу время поставило яркую точку во встрече. Мяч долетел до Станислава, легко переигравшего вратаря. Беленький оформил хет-трик.
После последнего взятия ворот хозяев комментатор поединка закричал известный украинский лозунг "Слава Украине".
Видеообзор матча Сиони – Динамо Тбилиси (последний гол Беленького с 14:54)
К слову, финальный свисток главного судьи зафиксировал разгромную победу тбилисского Динамо со счетом 3:7.
Клуб Беленького после победы с 22 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата Грузии. Динамо Тбилиси уступает только Динамо Батуми. Разница между этими динамовскими командами составляет пять пунктов.
Сион с 10 баллами идет на предпоследней девятой позиции.
Что известно о карьере Станислава Беленького
- В родной Украине выступал только за три команды – молодежный состав Шахтера, донецкий Олимпик и львовский Рух.
- Впервые покинул Украину летом 2018, перейдя в словацкую Дунайскую Стреду.
- Добро поездил по зарубежным чемпионатам. Пробовал в Словакии, Польше и Белоруссии.
- Зимой 2020 вернулся в родную страну, подписав соглашение с Рухом. За львовский клуб выступал на правах аренды, но не смог себя хорошо зарекомендовать. В феврале того же года он вернулся в Словакию.
- В январе 2022 стал игроком тбилисского Динамо.
- В нынешнем сезоне за новый клуб провел все 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативных передачи.
- Его соглашение с грузинами рассчитано до конца 2023 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость Беленького составляет 300 тысяч евро.