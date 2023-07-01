Ротань отдал должное Франции

Уже в воскресенье 2 июля сборная Украины U21 проведет важный матч на молодежном Евро-2023. В четвертьфинале "сине-желтые" будут противостоять Франции.

Следите с нами Украина – Франция: онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного Евро-2023

В преддверии встречи главный тренер Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов. Коуч отметил силу французской команды, но при этом Украина не собирается уходить от своего стиля.

По моему мнению, Франция – одна из сильнейших сборных, с которыми мы встречаемся на этом турнире. Это едва ли не единственная команда, все игроки которой выступают в топ-чемпионатах. Это о многом говорит. В индивидуальном плане эти игроки очень сильны. Мы это увидели, когда дважды играли с ними в рамках квалификации. Нужно выигрывать микродуэли, где французы обладают хорошим мастерством. Следует быть дисциплинированной и компактной командой. Несмотря на все, нам нужно соответствовать своему стилю игры, от которого мы не собираемся отходить. Не мы под кого должны подстраиваться, а пусть соперник подстраивается под нас,

– отметил Ротань.

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Мудрик может дебютировать на Евро

Также тренер прошелся по кадровому вопросу. Руслан Петрович заинтриговал возможным выходом Михаила Мудрика, который на этом турнире еще не сыграл ни минуты.

Сейчас у нас есть небольшие повреждения. В некоторых они более уязвимы. Например, у Вьюника. Участие Богдана в игре под вопросом. Это решится завтра, в день матча. Что касается Мудрика, то он уже два дня работает в общей группе. Вполне возможно, что в завтрашнем матче Михаил появится на поле,

– заявил тренер.

Молодежная сборная Украины успешно провела групповую стадию Евро-2023. "Сине-желтые" одолели Хорватию (2:0) и Румынию (1:0), а также потеряли победу над Испанией (2:2). С семью баллами наша команда заняла второе место в квартете.

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Скорее всего победа и выход в полуфинал позволят команде Ротаня завоевать путевку на Олимпиаду в Париже. Предлагаем узнать про варианты попадания Украины на Олимпийские игры-2024.