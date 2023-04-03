Закарпатский Минай не смог удержать победу в матче с Ингульцем, получив два бессмысленных гола в конце встречи. Такой неожиданный результат дал повод для обвинений в нечестной игре.

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Шаран: Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил

Впрочем, главный тренер Минаю Владимир Шаран категорически отверг все подозрения, которые озвучил Сергей Болотников. По словам 51-летнего специалиста, он едва не оказался на больничной койке из-за досадного поражения.

"Да вы что? Нет***а себе! Болотников такое сказал? У меня чуть инфаркт не случился, а он говорит договорной матч. Это просто бред! Таких п*****сов, что пишут такую х***ю , надо гноить!

Пусть клуб подает на него в суд. Иначе нельзя в этой ситуации! Я его сгною! Вместо того чтобы поднимать украинский футбол, они пытаются опустить мой имидж и клуба. У меня это в голове не укладывается.

Договорняки с первых минут видны! Какие три на три? Это не 90-е, чтобы три на три ху**ить! О чем он говорит? Я всю свою карьеру честным и порядочным путем построил, у меня и в мыслях никогда не было.

Мельник сам не может объяснить, почему он вытащил руки, у него помутнение произошло. Он убитый три дня ходит, я уже не знаю, что с ним делать. Парень очень расстроен", – рассказал Шаран.

Отметим, что в УАФ отреагировали на сигнал о возможном договорном матче. Комитет этики и честной игры УАФ приступил к расследованию всех обстоятельств матча Минай – Ингулец.