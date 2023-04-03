Закарпатський Минай не зміг втримати перемогу в матчі з Інгульцем, отримавши два безглузді голи наприкінці зустрічі. Такий несподіваний результат дав привід для звинувачень у нечесній грі.

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Шаран: Я всю свою кар‘єру чесним і порядним шляхом збудував

Втім, головний тренер Минаю Володимир Шаран категорично заперечив усі підозри, які озвучив Сергій Болотніков. За словами 51-річного фахівця, він ледь не опинився на лікарняному ліжку через прикру поразку.

"Та ви що? Ні***а собі! Болотніков таке сказав? У мене ледь інфаркт не трапився, а він каже договірний матч. Це просто марення! Таких п*****сів, що пишуть таку х***ю, треба гноїти!

Нехай клуб подає на нього до суду. Інакше не можна у цій ситуації! Я його згною! Замість того, щоб підіймати український футбол, вони намагаються опустити мій імідж і клуб. У мене це у голові не вкладається.

Договірняки з перших хвилин видно! Які три на три?! Це не 90-ті, щоб три на три ху**ити! Про що він говорить? Я всю свою кар‘єру чесним і порядним шляхом збудував, у мене й у думках ніколи не було.

Мельник сам не може пояснити, чому він витяг руки, у нього помутніння сталося. Він вбитий три дні ходить, я вже не знаю, що з ним робити. Хлопець дуже засмучений", – розповів Шаран.

Зазначимо, що в УАФ відреагували на сигнал про можливий договірний матч. Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування всіх обставин матчу Минай – Інгулець.