"Мудрику нужно прогрессировать": Почеттино прокомментировал игру украинца в матче с Арсеналом

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился своими впечатлениями от лондонского дерби. Аргентинский специалист отдельно остановился на игре украинца Михаила Мудрика.

Михаил Мудрик стал одним из героев поединка 9-тура АПЛ против Арсенала (2:2). Украинский вингер забил свой второй гол в АПЛ, а также заработал пенальти в первом тайме

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Почеттино: Мудрику нужно еще прогрессировать

При счете 2:0 в пользу Челси тренер "синих" Маурисио Почеттино заменил Мудрика центрфорвардом Николасом Джексоном, надеясь усилить давление на "канониров". Однако в итоге "пенсионеры" пропустили два гола и упустили важную победу.

На послематчевой пресс-конференции тренер Челси объяснил, почему заменил Мудрика.

Нам требовалась замена, нужно было усилить давление благодаря Нико Джексону впереди. Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели давить, а не защищать результат 2:0,

– сказал Почеттино.

Аргентинский специалист похвалил Мудрика за игру, но подчеркнул, что украинец еще должен добавить. Вот тогда мы все увидим Михаила во всей красе.

Он играл хорошо, ему все еще нужно прогрессировать. По моему мнению, он еще не находится в своей лучшей форме,

– заявил наставник Челси.

Мудрик в Челси