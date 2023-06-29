Молодежная сборная Украины резервным составом сыграла вничью (2:2) с лидером группы В испанцами. Украинцы могли рассчитывать даже на победу, но досадный гол в конце встречи оставил нашу команду на второй строчке квартета. Однако игра продемонстрировала, что даже без лидеров сборная может на равных играть с сильными командами.

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Бондаренко: Четвертьфинал – это как совсем другой турнир

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко рассказал, с каким настроением команда подходит к четвертьфинальному поединку.

"Руслан Ротань прежде всего поздравил нас с выходом из группы. Его основная ссылка касалась того, что мы способны играть в хороший футбол с хорошим результатом. Ничья со сборной Испании добавляет нам такой уверенности, мы даже могли выигрывать. Это хороший результат нашей работы.

Теперь немного отдохнем, перезагрузимся. Четвертьфинал – это как совсем другой турнир, игра на выбывание, большее психологическое давление. Думаю, будет сложнее", – рассказал Бондаренко.

Напомним, что в четвертьфинале наша молодежка встретится с победителем группы D Францией. На групповой стадии "Ле Бле" набрали максимум очков, обыграв Италию (2:1), Норвегию (1:0) и Швейцарию (4:1).

Важно! Четвертьфинальный поединок Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж-Арене" в Клуж-Напоке. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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