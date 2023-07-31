В первом матче 2-го раунда Лиги чемпионов Днепр-1 без шансов уступил греческому Панатинаикосу (1:3). Украинская команда сникла перед именитым соперником и не смогла продемонстрировать свои лучшие качества. Только чудо в Афинах может спасти Днепр-1 от вылета из турнира.

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Кучер: Должны показать всем, что мы – украинцы

Однако главный тренер Днепра-1 Александр Кучер не теряет оптимизма и рассчитывает на положительный результат поединка.

"Панатинаикос – опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол, и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, то, конечно, от того, что нам не хватило того опыта, который был у Панатинаикоса.

Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.

Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы – украинцы, которые знают свою цель и идут к ней", – сказал Кучер.

Важно! Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится во вторник, 1 августа. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Если днепряне оставят Панатинаикос за бортом Лиги чемпионов, то в следующем раунде сыграют против Марселя Руслана Малиновского. В случае вылета подопечные Кучера сыграют в 3 раунде квалификации Лиги Европы против Славии.