В першому матчі 2-го раунду Ліги чемпіонів Дніпро-1 без шансів поступився грецькому Панатінаїкосу (1:3). Українська команда знітилася перед іменитим суперником та не змогла продемонструвати свої найкращі якості. Лише диво в Афінах може врятувати Дніпро-1 від вильоту з турніру.

До теми Повірить тільки божевільний: які шанси дають Дніпру-1 на камбек в Лізі чемпіонів

Кучер: Повинні показати усім, що ми – українці

Проте головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер не втрачає оптимізму та розраховує на позитивний результат двобою.

"Панатінаїкос – досвідчена команда, в складі якої багато кваліфікованих гравців – ті ж Джурічіч, Єдвар, Бернар, Шпорар. У них дуже потужна атака, яка і грає в футбол, і вміє грати в футбол. Те, що з нами трапилося у першому матчі, то, звичайно, від того, що нам не вистачило того досвіду, котрий був у Панатінаїкосу.

Ми тільки другий рік граємо у єврокубках, а кваліфікація Ліги чемпіонів – то для нас взагалі дебют. І десь ми трохи злякалися, може перенервували. Перший тайм ми провалили і не грали у той футбол, в який ми домовлялися.

Звичайно, що завтра для здобуття позитивного результату ми повинні вийти агресивними, з великим бажанням. Ми повинні показати усім, що ми – українці, які знають свою ціль і йдуть до неї", – сказав Кучер.

Важливо! Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Панатінаїкос – Дніпро-1 відбудеться у вівторок, 1 серпня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Якщо дніпряни залишать Панатінаїкос за бортом Ліги чемпіонів, то в наступному раунді зіграють проти Марселя Руслана Маліновського. У разі вильоту підопічні Кучера зіграють у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи проти Славії.