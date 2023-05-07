"Жду новых вызовов": Гвоздик прокомментировал яркую победу над Болотником

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик досрочно победил латвийского боксера Ричарда Болотника. Эта победа стала второй ступенькой на пути к желаемому чемпионству.

6 мая Александр Гвоздик провел свой второй поединок после трехлетнего перерыва. В андеркарде шоу Сауль Альварес – Джон Райдер украинец досрочно финишировал экс-чемпиона Европы по версии WBO Ричарда Болотника.

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Гвоздик: Сделан важный шаг

После победы 36-летний украинец поделился своими эмоциями и планами.

"Великолепное чувство снова почувствовать себя в обойме, спасибо своей команде и моим ребятам, которые прилетели меня поддержать.

Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем", – написал Гвоздик на своей странице в Instagram.

Отметим, что победа над Болотником стала второй подряд для Гвоздика по возвращении на ринг. В феврале этого года Александр в тренировочном режиме разобрался с мексиканским ноунеймом Хосе Обанда.

Что дальше?

Как неоднократно заявлял сам Гвоздик, его цель взять реванш у Бетербиева за досадное поражение в 2019 году и стать чемпионом мира. Пока неизвестно, кто станет его следующим соперником. Сразу получить в соперники Бетербиева или Бивола будет сложно, ведь у Александра нет контракта с промоутерской компанией. Чтобы выйти на титульный поединок, Гвоздику нужно по меньшей мере одержать еще одну победу.