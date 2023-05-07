6 травня Олександр Гвоздик провів свій другий поєдинок після 3-річної перерви. В андеркарді шоу Сауль Альварес – Джон Райдер українець достроково фінішував ексчемпіона Європи за версією WBO Річарда Болотніка.

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Гвоздик: Зроблено важливий крок

Після перемоги 36-річний українець поділився своїми емоціями та найближчими планами.

"Чудове відчуття знову відчути себе в обоймі, дякую своїй команді та моїм хлопцям, які прилетіли мене підтримати.

Важливий крок зроблено, чекаю на нові виклики у майбутньому", – написав Гвоздик на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що перемога над Болотніком стала другою поспіль для Гвоздика після повернення на ринг. У лютому цього року Олександр у тренувальному режимі розібрався з мексиканським ноунеймом Хосе Обанда.

Що далі?

Як неодноразово заявляв сам Гвоздик, його мета взяти реванш у Бетербієва за прикру поразку у 2019 році та стати чемпіоном світу. Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником. Одразу отримати в суперники Бетербієва чи Бівола буде складно, адже Олександр немає контракту з промоутерською компанією. Щоб вийти на титульний поєдинок Гвоздику потрібно щонайменше здобути ще одну перемогу.